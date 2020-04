Flamboyante fixer kaapt Aviapartner te midden van coronacrisis

Laurent Levaux is al jaren de sterke man bij Aviapartner.

Laurent Levaux, voorzitter van Aviapartner, koopt met enkele managers het investeringsfonds HIG uit. Daardoor verstevigt de rasnetwerker zijn grip op de Belgische afhandelaar.

De luchtvaartsector gaat door de coronapandemie door zijn grootste crisis ooit. Maar dat houdt zakenman Laurent Levaux niet tegen om grote deals af te sluiten. De voorzitter van Aviapartner heeft onlangs met enkele managers het Amerikaanse investeringsfonds HIG Capital uitgekocht. Dat vernam De Tijd. Daardoor belandt de afhandelaar, die op luchthavens bagage lost maar ook de check-in verzorgt en vliegtuigen ontijzelt, opnieuw volledig in Belgische handen.

Het bedrijf werd in 1949 opgericht door de ondernemersfamilie Verougstraete als een dienstverlener op de luchthaven van Deurne. Toen topman Alex Verougstraete de vijf luchtvaartbedrijven van zijn familie samenbracht, veranderde hij de naam Belgavia in Aviapartner.

Na de doortocht van de Antwerpse holding Ackermans & van Haaren belandde het bedrijf in 2005 bij het Britse investeringsfonds 3i. Maar door een ambitieuze expansie en een enorme schuldenlast stond Aviapartner tijdens de financiële crisis op de rand van een faillissement.

ABX

3i haalde daarom de ervaren rot Laurent Levaux aan boord. De Britten leerden de Luikenaar kennen als crisismanager bij de pakjesdienst ABX. Levaux haalde de zwaar verlieslatende pakjesafdeling van de NMBS in sneltempo uit de rode cijfers. In 2008 verkochten 3i en Levaux ABX, dat ze amper twee jaar eerder voor 10 miljoen euro van de NMBS overnamen, voor 750 miljoen euro aan het Deense DSV.

Bij Aviapartner moest Levaux dat kunstje als CEO herhalen. Het bedrijf ging eerst door een stevige schuldherschikking, waarbij Levaux in het kapitaal stapte. In 2014 moest HIG Capital als opvolger van 3i de meubelen redden. Aanvankelijk bezaten HIG Capital en Levaux elk de helft van de aandelen, al verwierf de Luikenaar in de loop der jaren naar verluidt een meerderheidspositie.

Het investeringsfonds aasde al langer op een exit bij Aviapartner. Uiteindelijk besloot uitvoerend voorzitter Levaux de aandelen over te nemen. Ook zijn Nederlandse rechterhand Maurits Beerepoot en de Britse CEO Richard Prince stappen in het kapitaal.

Aviapartner - Activiteit: Belgische afhandelaar, opgericht in 1949. - Actief op: 40 luchthavens in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. - Werknemers: 6.000. - Eigenaars: voorzitter Laurent Levaux en topmanagement.

Stakingen

BIO Laurent Levaux (64) - Mede-oprichter van de kmo Losfeld-Fétinne (1979-1984).

- Vennoot bij de consultant McKinsey (1985-1995).

- CEO van CMI, de machinepoot van het staalbedrijf Cockerill Sambre (1995-2003).

- CEO ABX Logistics (2003-2008).

- CEO en vervolgens uitvoerend voorzitter Aviapartner (sinds 2008).

- Bestuurder bij Bpost (sinds 2012), Hamon (sinds 2017), Proximus (2013-2019).

- Voorzitter van de Luikse intercommunale Nethys, het financieringsvehikel van de Waalse overheid Sogepa, en de durfkapitaalverstrekker Investsud.

Netwerker

De 64-jarige zakenman Laurent Levaux staat vooral in Franstalig België bekend om zijn gigantische netwerk en politieke contacten. . .

Aviapartner wordt als afhandelaar midscheeps geraakt door de stilstand van het Europese vliegverkeer. Net als de luchtvaartmaatschappijen Brussels Airlines en TUI fly klopte Aviapartner aan bij de federale regering voor overheidssteun. Aviapartner zou 15 à 20 miljoen euro vragen. Concurrent Swissport, dat met Brussels Airlines het grootste contract op Zaventem op zak heeft, zelfs 20 à 30 miljoen euro.

Bij de politieke discussie over de staatssteun voelt Levaux zich als een vis in het water. De 64-jarige zakenman staat vooral in Franstalig België bekend om zijn gigantische netwerk en politieke contacten. Zo geldt hij als een vertrouweling van MR-kopstuk Didier Reynders.

Met een MR-ticket kwam Levaux in de raad van bestuur van de beursgenoteerde reuzen Bpost en Proximus. Dat laatste mandaat liet hij schieten nadat de Waalse overheid hem vorig jaar aanstelde als nieuwe voorzitter van de fors bekritiseerde Luikse intercommunale Nethys.