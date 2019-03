Fokker verkoopt belang in Sabca

Het aandeelhouderschap bij Sabca, de Waalse fabrikant van vliegtuig- en raketonderdelen die noteert op Euronext, verandert grondig van aanzicht. De Nederlandse groep Fokker Aerospace, dat een belang van 43,57% had in het kapitaal, verkoopt al zijn Sabca-aandelen aan Dassault Belgique Aviation, voor 7,5 miljoen euro. Dassault had al een belang van 52,96% in Sabca, maar trekt dat nu op tot 96,85%. De Franse groep heeft bevestigd dat Sabca op de beurs blijft en dat het niet van plan is om een uitkoopbod te doen, zo meldt Sabca in een persbericht op zijn website.