Frankrijk voert volgend jaar taks op vliegtuigtickets in

De hoogte van de heffing is afhankelijk van de bestemming en de reisklasse. Bij binnenlandse vluchten en vliegreizen naar andere Europese landen geldt in economy class een taks van 1,50 euro. Bij vluchten naar niet EU-landen in business class kan het bedrag oplopen tot 18 euro. Bij internationale vluchten in economy class wordt een tarief van 3 euro gehanteerd.