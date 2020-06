Franse overheid stut luchtvaartindustrie met miljarden

De Franse regering gooit de luchtvaartindustrie in het land dinsdag een reddingspakket toe. Dat meldt de Franse zakenkrant Les Echos zondagavond. Onder meer vliegtuigbouwer Airbus kan aan het infuus.

De coronapandemie laat diepe sporen na in de economie. Omdat een groot deel van de wereld de afgelopen maanden in lockdown ging en landsgrenzen vaak geheel of gedeeltelijk op slot gingen, daalde de vraag naar transport door de lucht spectaculair.

En dat hebben heel wat spelers in de sector geweten. Luchtvaartmaatschappijen kwamen in zwaar weer terecht. Zelfs grote spelers als Lufthansa en Air France-KLM moeten aan het overheidsinfuus om deze nooit geziene crisis te overleven.

Woelige tijden

Maar ook andere bedrijven uit de luchtvaartindustrie beleven woelige tijden. Vliegtuigbouwers zitten vergeefs op nieuwe bestellingen te wachten. En de leveringen van afgewerkte toestellen zijn uitgesteld.

Vooral Chinese bedrijven azen vandaag op die kleine en middelgrote bedrijven die vaak essentiële diensten leveren maar verzwakt zijn door de huidige crisis. Jean-Baptiste Djebbari Franse minister van Transport

Onder meer de topman van de Europese vliegtuigbouwer Airbus, in Frankrijk goed voor meer dan 47.000 jobs, trok onlangs aan de alarmbel. 'Het voortbestaan van het bedrijf is bedreigd', zei voorzitter Guillaume Faury.

De noodkreet zet de Franse regering aan tot actie. Als alles volgens planning verloopt, kondigt de Franse minister van Economie Bruno Le Maire dinsdag samen met zijn collega's van Transport en Defensie een reddingspakket aan voor 's lands luchtvaartindustrie. 'Aan dat pakket hangt wellicht een prijskaartje van zowat 10 miljard euro', meldde de Franse zakenkrant Les Echos zondag.

Jobverlies beperken

In de eerste plaats pompt de regering van premier Edouard Philippe geld in maatregelen die het jobverlies moeten beperken. Zo zouden bedrijven uit de luchtvaartindustrie, zoals Airbus maar ook Dassault, motorenproducent Safran of defensiegroep Thales, twee jaar lang werknemers in een systeem van tijdelijke of gedeeltelijke werkloosheid kunnen onderbrengen.

10 miljard euro staatssteun Aan dat reddingspakket hangt wellicht een prijskaartje van zowat 10 miljard euro.

Daarnaast trekt de overheid geld uit voor gegarandeerde leningen aan bedrijven in nood en richt ze een nieuw investeringsfonds op voor de sector. Dat moet vooral kmo's beschermen tegen vijandige overnames.

'Vooral Chinese bedrijven azen vandaag op die kleine en middelgrote bedrijven die vaak essentiële diensten leveren maar verzwakt zijn door de huidige crisis', zei de Franse minister van Transport Jean-Baptiste Djebbari zondag op de Franse tv-zender LCI.

Innovatie

Voorts hoopt de Franse regering met de staatssteun de innovatie in de sector te stimuleren. Tegen 2027 moeten de bedrijven minder vervuilende 'hybride vliegtuigen' ontwikkelen en tegen 2035 moeten CO2-neutrale toestellen op de markt zijn. Ten slotte overweegt Parijs de luchtvaartindustrie een duwtje in de rug te geven door de vloot van het leger versneld te moderniseren.

Dat Parijs bereid is met geld over de brug te komen voor die sector, hoeft niet te verbazen. De luchtvaartindustrie is een van de gebieden waarin Frankrijk flink wat adelbrieven kan voorleggen. Er werken zowat 195.000 mensen.