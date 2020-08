Franse vliegtuigparking loopt vol

De luchthaven van Châteauroux staat met 50 vliegtuigen nagenoeg vol. De coronapandemie houdt in Europa nog altijd vier op de tien vliegtuigen aan de grond.

De luchthaven van Châteauroux, zo'n 250 kilometer ten zuiden van Parijs, groeide de voorbije jaren uit tot een knooppunt voor vrachtvliegtuigen en een trainingscenter voor piloten van klanten als Air France en het Franse leger.

De voorbije maanden heeft Covid-19 een extra inkomstenbron opgeleverd: het parkeergeld van vliegtuigen die uit roulatie zijn genomen. Maandelijks goed voor 3.000 à 5.000 euro per vliegtuig. 'Financieel doen we een goede zaak. Tegelijkertijd is het triest, het toont de dramatische toestand van de luchtvaart', zegt luchthavendirecteur Didier Lefresne.

Financieel doen we een goede zaak. Tegelijkertijd is het triest, het toont de dramatische toestand van de luchtvaart. Didier Lefresne Directeur van de luchthaven van Châteauroux

Afgelopen week rolden acht extra vliegtuigen de voormalige NAVO-basis binnen. Dat brengt het totaal op 50. Daarmee staat de parking volgens Lefresne zo goed als vol. Hij heeft al vliegtuigen van Qatar Airways moeten weigeren.

De pandemie houdt in Europa nog altijd vier op de tien vliegtuigen aan de grond - wereldwijd een op de drie -, blijkt uit de data van de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol. Midden april, in volle lockdown, stonden acht op de tien toestellen geparkeerd.

In ons land staan vandaag 57 vliegtuigen aan de grond, waarvan 40 op Brussels Airport. Een vliegtuig parkeren is moeilijker dan het lijkt, blijkt uit een reportage van De Tijd.

Coronacrisis zet vliegtuigen aan de grond | Brussels Airlines

In de VS hebben de drie grootste luchtvaartmaatschappijen American Airlines, Delta Air en United Airlines 864 vliegtuigen in het hele land geparkeerd.