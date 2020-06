Fransen krijgen tijdelijke bagagelicentie op Zaventem

Het luchthavenbestuur voerde de voorbije weken gesprekken met een tiental kandidaten over een tijdelijke oplossing. Na goedkeuring door het federale directoraat-generaal luchtvaart kunnen de Fransen op 1 juli van start gaan.

De aanstelling is het gevolg van de wetgeving die verplicht dat twee afhandelaars actief zijn op de nationale luchthaven. Na het faillissement van Swissport Belgium begin juni beschikte enkel Aviapartner over een licentie voor grondafhandeling. Het Belgische bedrijf, dat deze week een lening van 25 miljoen euro kreeg van de federale regering, helpt sindsdien de oude klanten van Swissport, zoals Brussels Airlines uit de nood. Binnenkort kan Alyzia onderhandelen met de luchtvaartmaatschappijen in Zaventem.