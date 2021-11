Frisse start

Kosten noch moeite heeft Brussels Airlines gespaard voor de presentatie van zijn nieuwe logo, donderdag in Hangar 41 op de luchthaven van Zaventem. Na een ronduit hellig anderhalf jaar maakt een stevig vermagerde luchtvaartmaatschappij zich op voor betere tijden. Het logo lekte eind vorige week al uit via de gespecialiseerde luchtvaartsite Aviation24.be.

Er zijn weinig luchtvaartmaatschappijen die in corona zo hard gesaneerd hebben als Brussels Airlines. 1.000 van de 4.000 jobs verdwenen . Voorganger Sabena had 20 jaar geleden ten tijde van het faillissement nog meer dan 12.000 werknemers. De mensen die mochten blijven, kregen een schralere cao voorgeschoteld.

Hoe een kwart van het personeel schrappen bij een maatschappij die al jaren op dieet staat? Daar is doorgaans nog weinig laaghangend fruit. 30 procent van de vluchten werd structureel geschrapt. De herstart van andere vluchten gebeurde alleen als het zeker was dat ze winstgevend zouden zijn. Tegelijk was er een versnelde integratie met de Duitse moeder Lufthansa. Een blik op de operationele top van het bedrijf is veelzeggend: zowel de CEO en de operationeel directeur als de financieel directeur zijn Duitsers uit de Lufthansa-stal.