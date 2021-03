'GE stapt uit vliegtuiglease'

Met de exit uit luchtvaartlease zou de ontmanteling van de ooit almachtige financiële poot GE Capital bijna rond zijn.

Het Amerikaanse conglomeraat General Electric (GE) staat op het punt zijn afdeling vliegtuiglease - Gecas - te verkopen aan de grootste rivaal, het Ierse AerCap . Dat schrijft de zakenkrant The Wall Street Journal. Een deal zou mogelijk maandag al aangekondigd worden.

Aan de deal zou een prijskaartje van 30 miljard dollar hangen. Een fusie van Gecas met AerCap zou een luchtvaartgigant creëren: de GE-dochter is eigenaar van zo'n 1.600 vliegtuigen, AerCap telt er zo'n 1.400.

De reden voor de fusie is niet ver te zoeken: de pandemie houdt al een jaar een groot deel van 's werelds vloot vliegtuigen aan de grond. Heel wat luchtvaarmaatschappijen vechten om te overleven en hebben hun leasebetalingen uitgesteld of verminderd. Een fusie zou AerCap in staat stellen fors in de kosten te snoeien.

Voor Larry Culp, de CEO van General Electric, zou de verkoop een belangrijke opsteker zijn. Culp probeert al jaren het conglomeraat te stroomlijnen. Belangrijkste doelwit is GE Capital, de ondoorzichtige financiële poot die de groep tijdens de financiële crisis van 2008 bijna onderuit haalde.

De redenering was tot nog toe dat de leasepoot cruciaal is om bestellingen binnen te halen voor vliegtuigen die in de lucht gehouden werden door de straalmotoren van een andere GE Aviation. Maar de topprioriteit voor Culp is niet groei, wel het terugdringen van de schuldenberg en GE weer in de gratie van Wall Street krijgen.

Even Iers als Guinness

Een fusie van Gecas en AerCap zou in zekere zin een reünie zijn. De twee ontstonden elk uit de wrakstukken van Guinness Peat Aviation (GPA), een Ierse pionier in luchtvaartlease van Ryanair-oprichter Tony Ryan die in de vroege jaren negentig onder de schulden bezweek.