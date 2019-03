‘Garagist' van Belgische F-16's bijna helemaal in Franse handen

Na de Amerikaanse overname van Asco in 2018 is er nu een aandeelhouderswissel bij Sabca. De machtsgreep van Dassault doet de vraag rijzen of de Belgische luchtvaartspeler nog lang op de beurs zal noteren.

België heeft veel van zijn pluimen verloren als autobouwer, maar voor de luchtvaart blijft ons land een belangrijke speler. Met vier grote leveranciers van onderdelen: Asco, Sabca, Safran Aero Booster en Sonaca. Op Sonaca na zijn die allemaal grotendeels in buitenlandse handen.

Het bijna een eeuw oude Sabca, de ouderdomsdeken van de vier, is een buitenbeentje omdat het op de Brusselse beurs staat. Maar daar is nauwelijks handel in het aandeel omdat slechts 3,15 procent van de onderneming noteert. De rest zat tot voor kort bij de Franse luchtvaartgroep Dassault (53,3%) en Fokker Aerospace (43,6%), een onderdeel van het Britse Melrose Industries. Gisteren raakte bekend dat Dassault het Britse belang koopt voor 7,5 miljoen euro en daardoor bijna de enige eigenaar wordt.

Buitenbeentje

Het duurde te lang. De Britten namen genoegen met een lagere prijs om toch maar te kunnen vertrekken. een bron

Sabca, met vestigingen in Haren, Gosselies, Lummen en Marokko, is ook een buitenbeentje omdat het veel verschillende activiteiten heeft. De grootste tak is de bouw van vliegtuigonderdelen in metaal, composietmaterialen of een combinatie van de twee. ‘Met een hoge mate van complexiteit. Het is bijna plug & fly’, zegt CEO Thibauld Jongen. Grote klanten zijn Airbus en de zakenjets Falcon (Dassault) en Gulfstream. Daarnaast bouwt Sabca besturingssystemen voor vliegtuigen en raketten zoals de Arianes. Het is een kleine aandeelhouder (2,7%) van het ruimtevaartbedrijf Arianespace.

De derde tak is de reparatie en het onderhoud van militaire toestellen. ‘We zijn de grootste Europese speler in privéhanden op dat vlak. We werken voor de luchtmacht van België, Nederland, Denemarken en de VS’, zegt Jongen. De ‘garagist’ van de Belgische F-16’s hoopt ook betrokken te worden bij de opvolger F-35. Opvallend: Dassault was met zijn Rafale kandidaat om die opvolger te leveren, maar greep naast het contract.

Een relatief nieuwe divisie van Sabca draait rond drones en dronediensten voor de industrie en legers. Het bouwt zelfs eigen drones, maar noemt zich in de eerste plaats een ‘integrator’ die oplossingen bij elkaar brengt. De onderneming sloot bijvoorbeeld een samenwerkingsakkoord met de baggeraar DEME om drones in te zetten voor de inspectie van windmolenparken op zee.

Ondanks de vele referenties en bekende klanten slaagt Sabca er moeilijk in op het einde van de rit geld over te houden. Operationeel draait de groep al vier jaar met verlies en het laatste dividend dateert van 2014 (over 2013). Maar het herstelplan Project of the Century, dat onder meer banen schrapte, werpt vruchten af: in de eerste helft van 2018 waren er betere cijfers. De jaarresultaten zijn nog niet bekend. ‘Maar ze volgen dezelfde trend. 2018 was een goed jaar’, zegt de CEO.

Lage prijs

De zwakke cijfers verklaren mogelijk mee de lage overnameprijs: de deal waardeert Sabca op goed 17 miljoen euro. Dat is niet alleen weinig tegenover de beurswaarde van 55 miljoen, al is die niet richtinggevend, maar ook tegenover andere transacties in de sector. Jongen wil daarover geen commentaar kwijt, behalve dat de operatie volgens hem ‘niets verandert voor Sabca’.

Een goedgeplaatste bron merkt op dat Fokker al ongeveer anderhalf jaar geleden liet weten af te willen van zijn niet-strategische belangen, waaronder de participatie in Sabca. Dat was bij het bod van Melrose op de toenmalige eigenaar GKN, eveneens een Britse groep. ‘Het probleem was dat er geen koper te vinden was voor het minderheidsbelang. Uiteindelijk was alleen Dassault kandidaat. Het duurde te lang, waardoor de Britten genoegen namen met een lagere prijs om toch maar te kunnen vertrekken.’

Het is nu de vraag of Sabca nog een lange beurscarrière beschoren is. Tegen de 23 euro per aandeel van gisteren kost het maar een half miljoen om de onderneming van het koersenbord te laten verdwijnen. CEO Jongen ziet dat echter niet zo snel gebeuren. ‘We werken veel voor overheden. Die organiseren openbare aanbestedingen waarbij veel audits komen kijken. Als beursgenoteerd bedrijf ondergaan we automatisch heel wat audits. Die moeten we dan niet meer laten doen als we meedingen naar contracten. Dat compenseert de onkosten en de inspanningen die gepaard gaan met een notering.’