Geen Ryanair-schadevergoeding voor 'onredelijke staking'

Ryanair zal geen schadevergoeding betalen aan passagiers wier vlucht geannuleerd is door de stakingen in verschillende Europese landen.

Als gevolg van stakingen in Belgiƫ, Spanje en Portugal werden in totaal 600 vluchten geschrapt, wat gevolgen had voor ongeveer 50.000 passagiers. Volgens de Europese regels moet een luchtvaartmaatschappij onder bepaalde voorwaarden 250 euro per passagier betalen bij een annulatie.