Geen grote ontslagen bij piloten Lufthansa tot maart 2022

De directie van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa en de pilotenvakbond VC hebben een crisisakkoord gesloten. Daarin verbindt de moedermaatschappij van Brussels Airlines zich ertoe de komende maanden niet over te gaan tot collectieve ontslagen bij de piloten. In ruil stemmen die in met een verlenging van de arbeidsduurvermindering tot eind 2021.