Georges Gutelman, de Brusselaar achter tal van luchtvaartmaatschappijen

TEA, EBA, City Bird, Birdy Airlines en Brussels Airlines. Niet minder dan vijf luchtvaartmaatschappijen zijn verbonden aan Georges Gutelman, die van Poolse afkomst was en al enige tijd ziek was.

De Brusselse luchtvaartondernemer begon na zijn ingenieursstudies in Luik samen een project om vliegtuigreizen voor studenten te organiseren. In 1971 richtte hij daarvoor de luchtvaartmaatschappij Trans European Airways (TEA) op. Begin jaren 90 raakte TEA in de problemen door de Golfoorlog en het uiteenspatten van de zeepbel die de leasingmarkt voor vliegtuigen had doen ontstaan. In 1991 volgde het faillissement.