Gesprek met Lufthansa levert regering geen garanties voor Brussels Airlines op

Het langverwachte gesprek tussen de top van Lufthansa en de federale regering heeft vrijdag geen concrete resultaten opgeleverd.

Lufthansa-CEO Carsten Spohr landde vrijdag in Brussel voor een onderhoud met premier Sophie Wilmès (MR) en de ministers van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) en Economie Nathalie Muylle (CD&V). 'De ontmoeting heeft beide partijen de kans gegeven om de respectievelijke standpunten verder toe te lichten en een begin van toenadering te bewerkstelligen', klinkt het in een persbericht.

Brussels Airlines vraagt 290 à 390 miljoen euro staatssteun om de coronacrisis te overleven. De regering eist daarvoor spijkerharde garanties over de toekomst van het bedrijf en de hub in Zaventem. Maar Lufthansa komt voorlopig niet met concrete beloftes over de brug.

De regering maakte Spohr duidelijk dat de investering in Brussels Airlines er enkel komt als ze zekerheid geeft over 'de correcte uitvoering van een realistisch en toekomstgericht businessplan' voor Brussels Airlines. Dat plan moet gericht zijn op winstgevende groei, ecologische verantwoord zijn en tewerkstellingsvooruitzichten bieden.

De gesprekken lopen 'moeizaam', erkent de regering in een persbericht. De komende dagen onderhandelen beide partijen verder. Opmerkelijk is dat de regering stelt dat een akkoord pas mogelijk is als er ook een akkoord wordt gevonden met de vakbonden over de aangekondigde herstructurering. De vakbond ACV maakte donderdag evenwel duidelijk dat ze nergens mee instemt zolang geen duidelijkheid bestaat over de deal tussen Lufthansa en de regering.