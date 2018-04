Goedlachse peoplemanager is nieuwe CEO Brussels Airlines

De zwakke cijfers waren voor Lufthansa een van de redenen voor het ontslag van Gustin. ‘Het ergste is nu voorbij, onze neus zit boven water, maar dat is niet goed genoeg’, bekritiseerde de CEO gisteren haar voorganger subtiel. Nochtans was Foerster er als commercieel directeur zelf verantwoordelijk voor dat de omzetdoelen vorig jaar niet bereikt werden.

Ook de op til zijnde integratie van Brussels Airlines in Eurowings kan Foerster opzadelen met kopzorgen. Lufthansa’s lagekostentak neemt mogelijk het Europese netwerk over van Brussels Airlines, dat dan enkel zijn populaire bestemmingen in Afrika dreigt over te houden. Daardoor riskeren diensten uit Brussel naar het hoofdkantoor van Eurowings in Keulen te verhuizen. Maar Foerster heeft daarvoor geen schrik. ‘Ik ben redelijk zeker dat het aantal jobs bij Brussels Airlines in Brussel zal stijgen’, zei ze. Over de naam Brussels Airlines wilde ze zich niet uitspreken. ‘Ik probeer de beslissing uit te stellen, want het thema is erg emotioneel.’