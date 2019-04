'Gouden handdruk van 36,8 miljoen euro voor Airbus-topman'

De raming van Proxinvest kwam dinsdag naar buiten via de Franse krant Le Monde. Airbus zelf bevestigt in een reactie de 'coherentie' van de 'theoretische berekeningen' voor zijn pensioenvergoeding. Die maakt met 26,3 miljoen euro het leeuwendeel uit van zijn vertrekpremie. Voorts gaat het om een aandelenpakket van 7,3 miljoen euro en 3,2 miljoen voor een niet-concurrentiebeding dat loopt gedurende een jaar.

De aandeelhouders van Airbus hoeven zich niet uit te spreken over de regeling. Die zal mogelijk kwaad bloed zetten in Frankrijk: Airbus is deels Frans en bij onze zuiderburen protesteren de gele hesjes onder meer tegen het verlies van koopkracht en tegen inkomensongelijkheid.