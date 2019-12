Gouden handdruk van 60 miljoen voor ontslagen CEO Boeing

Of de vijftiger met Nederlandse roots, die 34 jaar in dienst was bij de vliegtuigbouwer, dat bedrag ook zal krijgen, hangt af van de onderhandelingen die hij daarover met Boeing voert.

Muilenburg kreeg de bons omdat Boeing er niet in slaagt zijn paradepaardje, de 737 MAX, na twee crashes opnieuw in de lucht te krijgen. Het aan de grond houden van de 737 MAX kost de vliegtuigfabrikant in het huidige kwartaal 4 miljard dollar, schat de zakenbank JPMorgan. Als Boeing beslist de productie in januari op te schorten, zal de cashburn nog altijd 1 miljard dollar bedragen.