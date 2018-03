Grootste vliegtuig ter wereld maakt eerste proefrit

Het gigantische vliegtuig is met een spanwijdte van 118 meter en een leeg gewicht van 226 ton met afstand het grootste vliegtuig ter wereld. Het maakte in de Californische Mojave-woestijn zijn eerste testrit, waarbij het een maximale snelheid van net geen 75 kilometer per uur haalde.

Het toestel is een product van Microsoft-medestichter Paul Allen, die in 2011 Stratolaunch oprichtte. Als het toestel volgend jaar operationeel is, moet het vanuit de lucht raketten kunnen lanceren die op hun beurt satellieten in een baan rond de aarde brengen. Volgens Allen is dat veel efficiënter en eenvoudiger dan lanceringen vanaf een raketplatform.