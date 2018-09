Grote interesse vertraagt vereffening VLM Antwerpen

Eind augustus ging VLM (officieel SHS Antwerp Aviation) in vereffening. De Chinese eigenaars waren niet bereid meer geld in de Antwerpse luchtvaartmaatschappij te pompen. De 85 werknemers van het bedrijf kregen vorige week hun ontslag.

'We hadden 15 partijen op de radar, waarvan er nog een tiental kandidaten overschieten', zegt Steverlynck aan De Tijd. 'We kijken hoe we een beperkte doorstart van de activiteiten in Antwerpen een duw in de rug kunnen geven.'