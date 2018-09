Grote twijfels over doorstart VLM Airlines in Antwerpen

Vijf kandidaten hebben zich gemeld voor een overname van de Antwerpse luchtvaartmaatschappij VLM. Medeoprichter en ex-CEO Harm Prins speelt daarbij een sleutelrol.

De Nederlands-Chinese moederholding SHS Aviation meldde vrijdagavond dat SHS Antwerp Aviation, beter bekend als VLM, in vereffening gaat.

De 85 werknemers hopen op een snelle doorstart. Al vijf kandidaten hebben zich gemeld voor bepaalde onderdelen van het bedrijf, meldde vereffenaar Youri Steverlynck aan Het Laatste Nieuws.

De vraag is wie bereid zal geld op tafel te leggen voor het luchtvaartbedrijf. SHS Antwerp Aviation boekte vorig jaar een verlies van meer dan 5 miljoen euro, heeft 11 miljoen euro schulden en een negatief eigen vermogen, blijkt uit de jaarrekening. Zelfs de meest populaire route van Antwerpen naar Londen City is nog altijd verlieslatend.

Fokker 50

VLM Antwerpen heeft weliswaar een aantal interessante troeven. Nadat het bedrijf recent drie vliegtuigen verkocht aan een Zweeds bedrijf, bestaat de Antwerpse vloot nog uit drie versleten Fokker 50's. Die toestellen en hun onderdelen kunnen interessant zijn voor luchtvaartbedrijven die geen vliegtuigen willen leasen.

VLM beschikt ook over een gegeerde Belgische AOC-vlieglicentie. Het overkopen van zo'n licentie is voor ondernemers een manier om sneller van start te kunnen gaan. Enig probleem is dat de Belgische licentie door de vereffening automatisch is geschorst. De licentie komt pas vrij als de overnemer een deftig businessplan op de tafel van het Directoraat-Generaal Luchtvaart legt.

Ook het ultramoderne reserveringssysteem van VLM kan op interesse rekenen. De Chinese eigenaars investeerden fors in een nieuw boekingssysteem. Maar de licenties voor dat nieuwe systeem zijn in handen van SHS Aviation, de Nederlands-Chinese holding boven VLM.

Wisselgeld voor Prins

Maar het grootste probleem voor de doorstart is het beslag dat mede-oprichter Harm Prins op de aandelen van SHS Antwerp Aviation liet leggen.

Prins richtte VLM Airlines in 2016 op in naam van enkele onbekende Chinese investeerders maar werd een jaar later door de Chinezen buitengekegeld. Enkele maanden later sloot de niet onbesproken Nederlander onverwacht een deal met de Chinezen om de naam VLM Airlines, inclusief twee Airbussen die ooit toebehoorden aan Thomas Cook Airlines Belgium, over te nemen. Die vliegtuigen runt Prins nu voor de Nederlandse Soft Flight Holding vanuit Zaventem onder de verwarrende naam VLM Airlines.

Volgens verschillende bronnen lieten de Chinezen zich bij die deal met Prins ringeloren. Naast een lage overnameprijs sleepte de Nederlander namelijk ook een garantie uit de brand dat de Chinezen de verliezen van het Brusselse VLM nog een tijd zouden bijpassen. Die garantie is meer dan 1,5 miljoen euro waard, vernam De Tijd. Omdat de Chinezen dat bedrag niet willen betalen, zijn beide partijen in een rechtszaak verwikkeld.

Harm Prins is dan ook zonder twijfel een van de vijf kandidaten die zich bij de vereffenaar hebben gemeld. Publiek geeft Prins zijn interesse liever niet toe. 'Wij hebben niet het doel om regionaal te vliegen, en al zeker niet met oude Fokkers', zei hij vorige week aan De Tijd. Maar Prins zou zijn megaclaim tegen de Chinezen kunnen opheffen in ruil voor de lekkerste brokken uit Antwerpen. 'Harm Prins is de enige oplossing', zegt een insider.

Bounty hunters

Wie de andere kandidaten zijn, is onduidelijk. Er is onder meer sprake van een Nederlands bedrijf. Een andere geciteerde kandidaat, de Antwerpse chartermaatschappij Vizion Air, is naar eigen zeggen niet geïnteresseerd. 'Wij voelen ons niet comfortabel om lijnvluchten uit te voeren met oudere vliegtuigen', zegt CEO Carl Legein.

Als grootste klant van VLM is Legein wel gebaat bij een doorstart. Eén van de drie Fokkers van VLM was continu inzetbaar voor Vizion Air. Legein in naar eigen zeggen aan het lobbyen om geïnteresseerde overnemers te vinden.

'Bij een overname duiken altijd een paar bounty hunters op die denken voor een paar euro een luchtvaartmaatschappij te kunnen kopen', weet Legein. 'Maar het huidige VLM is niet rendabel. Het bedrijf zal zich bij een doorstart moeten heruitvinden.'

Onwaarschijnlijk

Bij insiders heerst dan ook grote scepsis over een mogelijke doorstart van VLM in Antwerpen. 'De kans is groter dat ik Christiano Ronaldo vervangt bij Juventus', grapt een insider. 'Zeer onwaarschijnlijk', noemt een ander de doorstart.