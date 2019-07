Hacking Asco kan eigenaar tot 134 miljoen euro kosten

Spirit AeroSystems, de Amerikaanse kandidaat-koper van Asco, dekt zich in tegen de schade door de cyberaanval op het het Brusselse luchtvaartbedrijf. Dat kan de eigenaarsfamilie Boas veel geld kosten.

Het was in mei 2018 opvallend nieuws: Asco, de Belgische bouwer van vliegtuigonderdelen, komt in handen van de Amerikaanse groep Spirit AeroSystems. Ruim een jaar later is de deal nog altijd niet afgerond. Dat komt onder meer doordat de Europese Commissie zich grondig over het dossier boog en pas in maart van dit jaar haar fiat gaf.

Begin juni was er een nieuw obstakel: de cyberaanval op Asco met ‘losgeldsoftware’ of ransomware die de productie bij de groep met zo’n 1.500 werknemers bijna helemaal lamlegde. Het duurde ongeveer een maand om opnieuw min of meer op te starten. De gevolgen van de aanval zullen waarschijnlijk pas eind dit jaar weggewerkt zijn. Dat kost het bedrijf miljoenen euro’s.

Diep in de buidel

Nu blijkt dat ook de eigenaars-familie Boas riskeert diep in de buidel te moeten tasten. Spirit AeroSystems liet deze week in een melding aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC weten dat de cyberaanval leidde tot een amendement bij de verkoopovereenkomst.

We zullen tussen 0 en 150 miljoen euro moeten betalen. christian boas ceo asco

Dat bijvoegsel is in eerste instantie een technische verschuiving van de datum waarop de overname wordt afgeblazen als de voorwaarden ertoe niet zijn vervuld. De nieuwe deadline is nu 29 oktober 2019 in plaats van 15 juli.

Het ziet ernaar uit dat Spirit AeroSystems de operatie nog steeds wil laten doorgaan, maar mogelijk tegen een veel lagere prijs. Het amendement bevat namelijk ook de bepaling dat de eigenaarsfamilie Spirit moet vergoeden ‘voor schade als gevolg van de cyberaanval voor een bedrag tot 150 miljoen dollar’ (134 miljoen euro tegen de koers van gisteren). Ter vergelijking: de verkoopprijs voor Asco bedraagt 650 miljoen dollar. Daarbij komt dat het bedrag op een geblokkeerde bankrekening dat dient voor schadevergoedingsclaims als gevolg van de deal met 40 miljoen dollar moet worden opgetrokken. Ten slotte dient Asco Spirit AeroSystems ‘prompt alle informatie in zijn bezit over de cyberaanval te bezorgen’.

Cyberaanval

Als klap op de vuurpijl hebben de Amerikanen bedongen dat de nieuwe overeenkomst de partijen het recht niet ontzegt om de cyberaanval in te roepen als excuus om de deal af te blazen.