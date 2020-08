Hans Van Bylen (ex-Henkel) krijgt sleutelrol bij Brussels Airlines

De Belg Hans Van Bylen, voormalig topmanager van de Duitse multinational Henkel, wordt bestuurder bij Brussels Airlines. Ook Catherine Vandenborre (CFO Elia) gaat een oogje in het zeil houden bij de Belgische luchtvaartmaatschappij.

In ruil voor de reddingsboei die België Brussels Airlines toewerpt, mocht de federale overheid twee bestuurders aanduiden bij het dochterbedrijf van Lufthansa. De keuze is daarbij gevallen op twee gevestigde namen uit de bedrijfswereld, zo vernam De Tijd uit goede bron. De Belg Hans Van Bylen, voormalig CEO van de Duitse consumentengoederenreus Henkel, en Catherine Vandenborre, de financieel directeur van stroomnetbedrijf Elia, worden bestuurder. Beiden zullen ze erover moeten waken dat het Duitse moederbedrijf haar engagementen bij Brussels Airlines nakomt. Na maanden moeizaam onderhandelen bereikten de Belgische overheid en Lufthansa eind juli een deal over een reddingspakket, waarbij de federale regering de Belgische luchtvaartmaatschappij een noodlening toekent van 290 miljoen euro.

Met Van Bylen en Vandenborre kiest de Belgische Staat opvallend voor twee vertegenwoordigers zonder uitgesproken politieke kleur. De 59-jarige Van Bylen werkte 35 jaar, bijna zijn hele carrière, voor Henkel, waar hij tot eind vorig jaar 53.000 werknemers onder zijn hoede had. De in Antwerpen geboren econoom kwam bij Henkel aan boord als productmanager voor de Belgische activiteiten en verhuisde in 1992 naar de hoofdzetel in Düsseldorf. Hij klom verder op in de hiërarchie om in 2016 CEO te worden van de Duitse maker van bekende consumentenmerken als Schwarzkopf, Persil, Fa, Pritt en Pattex.

Sinds zijn vertrek bij Henkel is Van Bylen zich in sneltreinvaart aan het ontpoppen tot seriebestuurder bij grote Belgische bedrijven.

Met zijn uitgebreide netwerk in de Duitse bedrijfswereld is Van Bylen iemand die ze bij Lufthansa moeilijk zullen kunnen negeren. Hij krijgt dan ook expliciet de taak een oogje in het zeil te houden. Hij wordt covoorzitter van het strategisch comité dat moet waken over de uitvoering van de deal met Lufthansa.

Schermvullende weergave Catherine Vandenborre ©rv

Vandenborre op haar beurt maakte naam als financieel directeur van de hoogspanningsnetbeheerder Elia . Ze staat bekend als iemand met een enorme cijferkennis en anders dan sommige van haar collega's is ze ook in staat de meest ingewikkelde cijferkluwens bevattelijk uit te leggen aan een buitenstaander. Het leverde haar in 2019 in het zakenblad Trends de titel op van CFO van het Jaar. De perfect tweetalige Waalse is tevens bestuurder bij het telecombedrijf Proximus .

Groen licht voor overheidssteun Brussels Airlines

Van Bylen en Vandenborre worden voorgedragen op dezelfde dag dat Brussels Airlines belangrijk nieuws te horen kreeg. De Europese Commissie zette vrijdag het licht op groen voor het steunpakket van de Belgische overheid.

290 miljoen De Belgische staat krijgt van Europa groen licht om Brussels Airlines 290 miljoen euro steun toe te kennen.

Het noodpakket waarover de federale regering, Brussels Airlines en het Duitse moederconcern Lufthansa een akkoord bereikten omvat engagementen langs beide kanten. De federale regering verklaarde zich bereid Brussels Airlines 290 miljoen euro toe te stoppen om de klap van de coronapandemie op te vangen. In de eerste plaats zou de dochter van Lufthansa kunnen rekenen op een voor zes jaar toegekende lening van 287,1 miljoen euro. Die kan op verzoek opgenomen worden in schijven van minimaal 30 miljoen euro. Daarnaast komt er een kapitaalinjectie van 2,9 miljoen euro in de vorm van winstaandelen.

Lufthansa van haar kant engageerde zich om Brussels Airlines 100 miljoen euro kapitaal te verschaffen en het geld dat de Belgische overheid toeschiet niet door te sluizen naar Keulen. De Duitse moedergroep beloofde ook het merk Brussels Airlines te behouden en het hoofdkantoor niet weg te halen uit Brussel. Van Bylen en Vandenborre zullen er ook over moeten waken dat Zaventem zoals afgesproken een belangrijke hub blijft binnen het netwerk van Lufthansa.