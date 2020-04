Hoofdaandeelhouder Air Antwerp in financiële problemen

Dit is niet abnormaal als je ziet wat er allemaal gebeurt in de luchtvaart.

'CityJet herstructureert zijn schulden', zegt Maertens. 'Die procedure duurt 70 à 100 dagen en de verwachting is dat CityJet daar uitkomt. Dit is niet abnormaal als je ziet wat er allemaal gebeurt in de luchtvaart. We maken ons geen zorgen.'