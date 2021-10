Hoofdpiloot van Boeing aangeklaagd voor crashes met 737 MAX

Mark Forkner, de voormalige hoofdpiloot van Boeing, is de eerste persoon die strafrechtelijk vervolgd wordt vanwege de problemen met de 737 MAX. Hij riskeert tientallen jaren gevangenisstraf.

De hoofdpiloot van vliegtuigbouwer Boeing tijdens de ontwikkeling van de 737 MAX is door een jury in de Amerikaanse staat Texas in staat van beschuldiging gesteld.