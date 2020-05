Hoogspanning bij Brussels Airlines voor bijzondere ondernemingsraad

Hoewel Brussels Airlines nog geen uitzicht heeft op een redding door de federale regering, kondigt de luchtvaartmaatschappij dinsdag op een bijzondere ondernemingsraad mogelijk een forse herstructurering aan.

Bij Brussels Airlines stijgt de onrust onder de 4.000 werknemers. De luchtvaartmaatschappij organiseert dinsdagochtend een bijzondere ondernemingsraad, bevestigt woordvoerster Kim Daenen. 'Daar leggen we een plan voor om de toekomst van Brussels Airlines voor te bereiden', is het enige wat ze kwijt wil.

De vakbonden vrezen dat de directie de intentie tot collectief ontslag in het kader van de wet-Renault zal aankondigen. 'We verwachten ons aan een herstructurering', zegt Filip Lemberechts van de liberale vakbond.

In de wandelgangen viel eerder te horen dat Brussels Airlines op een sociaal plan ter waarde van 50 à 100 miljoen euro broedt. Hoeveel van de 4.000 banen daardoor bedreigd zijn, blijft onduidelijk. Vermoedelijk geeft de directie dinsdag aan hoe zwaar Brussels Airlines zijn activiteiten, netwerk van bestemmingen en vloot zal reduceren.

Krimp

Bestuurder Etienne Davignon rekende vorige maand in een interview op een krimp van 25 à 30 procent. Brussels Airlines zou er volgens insiders op rekenen dat 75 procent van zijn business op termijn herstelt. Maar dat doel is, afhankelijk van de scenario's, pas binnen enkele jaren realistisch.

Ontslagen zijn volgens meerdere bronnen onvermijdelijk.

Eerst zal Brussels Airlines zijn activiteiten begin juni 'gefaseerd' heropstarten. Na twee lastige coronajaren 2020 en 2021 hoopt het bedrijf na een overgangsjaar in 2022 pas vanaf 2023 opnieuw te groeien.

Zolang de crisis in de luchtvaart aanhoudt, wil de maatschappij zoveel mogelijk gebruik maken van systemen zoals tijdelijke of deeltijdse werkloosheid. Zo overweegt het bedrijf meer in de drukke zomer en minder in de rustige winter te vliegen, of extra mensen op pensioen te sturen. Ontslagen zijn volgens meerdere bronnen evenwel onvermijdelijk.

Van een vrijwillig vertrekplan is niet langer sprake. Brussels Airlines beloofde heel wat grondpersoneelsleden een gouden handdruk in het kader van het vorig jaar opgestarte herstructureringsprogramma Reboot, dat de rendabiliteit tegen 2022 fors moest verhogen. 'Reboot is Reboot, dit is een ander plan', klinkt het in het B.House van Brussels Airlines. 'Een vrijwillig vertrekplan is in de huidige context niet meer relevant.'

Vloot

Brussels Airlines bekijkt nog tal van andere maatregelen om de coronacrisis te counteren. Carsten Spohr, CEO van eigenaar Lufthansa, maakte al duidelijk dat het Belgische bedrijf zijn vloot van 48 vliegtuigen moet reduceren. Zo zou Brussels Airlines voor korteafstandsvluchten niet langer zowel de A319 als de A320 inzetten, maar focussen op één type toestel.

Daarnaast wil Lufthansa al langer knippen in het aantal 'nightstops' voor de bemanning. Die overnachtingen bezorgen het cabinepersoneel lucratieve bonussen boven op hun relatieve lage basisloon.

Onduidelijk is welke toekomst de basis van Brussels Airlines in Düsseldorf heeft. Daar voeren enkele honderden werknemers, onder wie heel wat Belgen, in opdracht van Lufthansa's lagekostendochter Eurowings vluchten naar de VS uit.

Staatssteun

Het tijdstip van de bijzondere ondernemingsraad is niettemin opmerkelijk. Brussels Airlines vraagt de federale regering 290 miljoen euro staatssteun om de coronacrisis te overleven, maar heeft daarover nog geen akkoord bereikt. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) eist duidelijke toekomstgaranties van Lufthansa, maar de Duitsers houden de boot af.

De financiering door de overheid of door Lufthansa is nog niet rond. Het is toch bizar dat wij dan al moeten beginnen te onderhandelen. Anita Van Hoof secretaris BBTK

'De bijzondere ondernemingsraad gaat over de toekomst van Brussels Airlines na de coronacrisis, maar de financiering door de overheid of door Lufthansa is nog niet rond', klaagt Anita Van Hoof van de socialistische bediendevakbond BBTK. 'Het is toch bizar dat we dan nu al moeten beginnen te onderhandelen.'