IJslandse budgetvlieger WOW stopt ermee

De IJslandse budgetluchtvaartmaatschappij WOW Air staakt al haar activiteiten. De prijsbreker verzorgde sinds 2017 vluchten van Brussel naar de VS, via Reykjavik.

De maatschappij was sinds dinsdag met potentiële investeerders in gesprek, onder meer met investeerder Indigo Partners. Afgelopen november was nog een fusie met rivaal Icelandair aangekondigd, maar dat plan sprong af. Passagiers krijgen de raad beschikbare vluchten bij andere maatschappijen te boeken.

Topman Skúli Mogensen won eerder deze week nog wat tijd door met de obligatiehouders af te spreken dat hun leningen zouden worden omgezet in aandelen. Maar dat volstond niet. 'We hebben geen tijd meer en het is helaas niet gelukt om nieuwe financiering voor het bedrijf te vinden', schrijft Mogensen aan zijn personeel. ‘Ik zal het mezelf nooit vergeven dat ik niet eerder actie heb ondernomen.’

Paarse vliegtuigen

WOW werd in 2011 opgericht en voerde zijn eerste vluchten uit in mei 2012. Afgelopen jaar vervoerde het bedrijf 3,5 miljoen passagiers. De luchtvaartmaatschappij met haar opvallende paarse vliegtuigen had zo'n duizend man personeel. Vanuit Reykjavik voerde het bedrijf vluchten uit naar twintig Europese bestemmingen en zes locaties in Canada en de Verenigde Staten.

3,5 miljoen WOW Air WOW Air vervoerde in 2018 ruim 3,5 miljoen passagiers.