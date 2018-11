Icelandair neemt prijsbreker WOW Air over

WOW Air, de verlieslatende luchtvaartmaatschappij die spotgoedkoop van Zaventem naar de VS vliegt, komt in handen van concurrent Icelandair.

Icelandair , de grootste luchtvaartmaatschappij van IJsland, neemt alle aandelen van zijn lokale concurrent WOW Air over voor 18 miljoen dollar (16 miljoen euro). Dat meldt het bedrijf maandag. Volgens Icelandair zullen beide bedrijven onder hun eigen naam blijven bestaan.

WOW Air werd in 2011 opgericht door Skuli Mogensen. Een jaar later nam de IJslandse filosoof en investeerder zijn concurrent Iceland Express over.

De lowbudgetspeler raakte bekend door spotgoedkope vluchten naar de VS en Canada aan te bieden. Zo vliegt WOW Air sinds midden 2017 in de zomer elke dag van Brussels Airport naar Reykjavik, waar passagiers in vluchten naar Amerikaanse steden zoals Boston, Chicago, New York en Los Angeles kunnen overstappen.

Pr-stunt

Volgens de website van WOW Air kost de vlucht Zaventem-New York maar 139 euro. Maar die prijzen, die maar één stuk handbagage en geen maaltijden omvatten, bleken grotendeels een pr-stunt.

Mogensen, die aandelen van Icelandair krijgt, koesterde grote plannen. In zes jaar tijd bouwde hij de vloot van WOW Air uit van 2 naar 20 kleine en dus goedkopere Airbussen. WOW Air vervoerde vorig jaar bijna 3 miljoen passagiers, vier keer meer dan in 2015. Het bedrijf vliegt intussen naar bijna 40 bestemmingen, waaronder ook New Delhi in India.

In september kondigde Mogensen aan binnen anderhalf jaar een beursgang te plannen, waarbij hij 200 à 300 miljoen dollar wilde ophalen.

Maar de realiteit haalde de ambitieuze CEO in. WOW Air boekte vorig jaar een verlies van 27,5 miljoen dollar op een omzet van bijna een half miljard dollar. De stijgende olieprijzen brachten het bedrijf verder in de problemen.

Ontslagen CEO

Ook Icelandair, dat vorig jaar 4 miljoen passagiers vervoerde, zit financieel in moeilijke papieren. Eind augustus nam CEO Björgólfur Jóhannsson ontslag nadat het bedrijf een tweede winstwaarschuwing in twee maanden tijd had uitgestuurd.

Onlangs biechtte Icelandair op dat het bedrijf een van zijn schuldconvenanten heeft geschonden en de obligatiehouders moest vragen tijdelijk een oogje dicht te knijpen. De koers van Icelandair daalde het voorbije jaar sterk.