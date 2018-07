Ierse piloten Ryanair staken op 12 juli

De staking zal mogelijk door heel wat vakantiegangers gevoeld worden. Ryanair vliegt vanuit Dublin ook naar Zaventem en Charleroi.

De piloten stemden dinsdag in Dublin met overgrote meerderheid (94 tegen 1) in met acties.

De Ierse piloten van de luchtvaartmaatschappij zijn het onder meer niet eens met de manier waarop hun werkgever piloten over de andere Europese bases verdeelt.

12 juli is in Noord-Ierland de eerste dag van de zomervakantie.

De werkonderbreking midden in het drukke zomerseizoen geldt voor een duur van 24 uur. Mogelijk volgen er ook nog andere stakingsdagen, maar dat zal pas later duidelijk worden. De vakbond blijft naar eigen zeggen bereid om met de luchtvaartmaatschappij te overleggen.

De actie valt voor Ryanair op een erg lastig tijdstip: 12 juli is in Noord-Ierland de eerste dag van de zomervakantie.

'Actie onnodig'

De prijsvechter liet inmiddels via Twitter weten teleurgesteld te zijn over de beslissing van de Ierse piloten. De luchtvaartmaatschappij noemt de actie 'onnodig' en zegt dat ze volgende dinsdag al haar klanten die op 12 juli in Ierland het vliegtuig moeten nemen via e-mail en sms zal laten weten of de staking doorgaat.

Ryanair maakt zich ook sterk dat 93 procent van de klanten geen hinder zal ondervinden van de actie. 'Ierland is immers goed voor minder dan 7 procent van de Ryanair-vluchten'.

Vakbonden samen

De christelijke bediendevakbond CNE zei vorige week nog stakingen deze zomer niet uit te sluiten.

Ierland is overigens niet het enige land waar personeel van Ryanair zich roert. Nu donderdag komen in Brussel vakbonden uit verschillende Europese landen samen om te overleggen over een actieplan. Ze hadden de Ierse budgetvlieger tot eind juni de tijd gegeven om in te gaan op hun eis om de lokale arbeidswetgeving te erkennen. De christelijke bediendevakbond CNE zei vorige week nog stakingen deze zomer niet uit te sluiten.