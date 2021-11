Iets te veel plaats in businessclass

Meer plek is doorgaans een extra verkoopargument voor vliegtuigstoelen. Maar in first en businessclass blijven wel heel veel luxeplaatsen leeg, ook nu de luchtvaart postcorona weer aantrekt.

De rivaliserende kinderen van de mediamagnaat Logan Roy in de HBO-succesreeks 'Succession' kijken van geen enkele gemene streek op, maar wat schoonzoon Tom Wambsgans op een gegeven moment wordt aangedaan, wekt bij iedereen verbijstering: in plaats van een privéjet om van Europa naar New York te vliegen, heeft Tom een lijnvlucht moeten nemen. Een lijnvlucht! Tegen zo'n ontbering kan geen familiale dolksteek in de rug of barokke scheldpartij op.

De schrale troost voor Wambsgans is wellicht wel dat hij minstens business- en waarschijnlijk first class reisde. En het zijn die cijfers waar analisten naar uitkijken wanneer het moederhuis van British Airways en Iberia, IAG, vrijdag met kwartaalcijfers komt.

British Airways is een van die luchtvaartmaatschappijen die in hun businessmodel zwaar leunen op de verkoop van de dure plaatsen in business- en first class. Jarenlang waren dat probleemloze kaskoeien dankzij de sterke positie die de luchtvaartmaatschappij heeft op intercontinentale vluchten tussen Europa en de VS. Op die vluchten zitten doorgaans relatief veel zakenmensen. Zij vliegen vaker business- of first class dan particulieren, die de extra kosten niet kunnen afwentelen op hun bedrijf.

British Airways leunt in zijn businessmodel zwaar op de verkoop van de dure plaatsen in business- en first class.

Maar terwijl het luchtverkeer na de coronadreun sinds de zomer langzaam aantrekt, blijft de bezetting van de luxestoelen achterop. Uit cijfers van de sectororganisatie IATA blijkt dat afgelopen zomer de bezettingsgraad van economystoelen nog altijd 46 procent lager is dan in precoronatijden, maar dat de schade bij business- en first class met minus 56 procent aanzienlijk groter is. Prettige privacy voor de reizigers, doffe ellende voor de financiën van British Airways.

Dat komt voor een deel omdat het intercontinentaal zakenverkeer, zeker naar de VS, maar een schim is van dat in 2019. En tijdens volle coronacrisis ontdekten veel zakenmensen die toch wilden vliegen de geneugten van de zakenjets. Die sector groeit dit jaar met 5 procent.