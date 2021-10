Inschepingstaks luchtvaart koerst richting 20 euro

Er blijft veel onduidelijk over de hoogte van de nieuwe inschepingstaks. De federale regering wil die vanaf volgend jaar invoeren op vertrekkende vluchten van minder dan 500 kilometer.

De luchtvaartsector blijft op zijn honger zitten over de exacte plannen van de regering-De Croo voor de luchtvaart. Komt er een heffing op korte vluchten van 6 euro per ticket of kan het bedrag oplopen tot 55 euro per kaartje, zoals Theo Francken (N-VA) vreest?

Dinsdag had vicepremier Petra De Sutter (Groen!) voor de camera's van 'Villa Politica' nog een tarief van 20 euro in de mond genomen, maar minster van Energie Tinne Van der Straeten (Groen!) wilde dat woensdag niet herhalen. 'De totale opbrengst wordt wel geschat op 30 miljoen euro', zei Van der Straeten.

Zowat de meeste korteafstandsvluchten in ons land vertrekken van Brussels Airport. Welgeteld tien bestemmingen vallen binnen 500 kilometer. In 2019, het laatste volledige jaar voor de coronacrisis, vertrokken vanuit Zaventem 1,29 miljoen passagiers op een korte vlucht. Om het streefbedrag van 30 miljoen euro te halen zou de inschepingstaks tegen de tijd dat de luchtvaart hersteld is van de coronatik 23,25 euro per vertrekkende passagier moeten bedragen.

Dan moeten echter ook de transitpassagiers de taks betalen, in tegenstelling tot in onze buurlanden. Daar zijn transitpassagiers vrijgesteld van de kortevluchtenbelasting om de concurrentiepositie van de luchthavens van Frankfurt en Amsterdam als lucratief overstapvliegveld te vrijwaren. Brussels Airport, dat een van de belangrijkste knooppunten voor het vliegverkeer tussen Europa en Afrika is, dreigt die vrijstelling te mislopen.

Transitpassagiers

Op Brussels Airport trekken de korte vluchten naar Amsterdam, Parijs, Londen en Frankfurt de meeste reizigers. Bijna twee derde van de passagiers op de korte afstand heeft een van die vier luchthavens als bestemming. Dat zijn vooral transitpassagiers, die vanuit ons land via de buurlanden naar andere intercontinentale bestemmingen reizen.

Van de 1,3 miljoen korteafstandsreizigers in 2019 ging het om 840.000 transitvluchten. 450.000 klanten hadden Amsterdam, Parijs, Londen of Frankfurt als eindbestemming. 'Naar Amsterdam en Parijs gaat het bijna alleen om transitpassagiers', zegt Brussels Airlines-woordvoerder Kim Daenen.

Als Brussels Airport dezelfde transitvrijstelling zou krijgen als Frankfurt en Amsterdam moet de 30 miljoen euro worden behaald met die 450.000 reizigers, wat een inschepingstaks van 66,67 euro per vertrekkende passagier zou vereisen.