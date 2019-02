Italiaanse staat en spoorwegen overwegen meerderheidsbelang in Alitalia

De Italianen hopen de failliete luchtvaartmaatschappij te redden door een consortium op te zetten met de Britse budgetvlieger easyJet en het Amerikaanse Delta Air Lines.

Bijna twee jaar nadat de Italiaanse overheid de noodlijdende luchtvaartmaatschappij Alitalia onder curatele geplaatst heeft om haar van de ondergang te redden, komt de redding van Italiës luchtvaarttrots mogelijk wat dichterbij.

De Italiaanse spoorwegen, Ferrovie dello Stato (FS), zijn woensdag exclusieve onderhandelingen begonnen met de Britse budgetvlieger easyJet en het Amerikaanse Delta Air Lines. Als alles volgens planning verloopt, monden de gesprekken tegen eind maart uit in de oprichting van een consortium dat Alitalia in de lucht houdt.

Italiaanse staat

In het reddingsplan lijkt een belangrijke rol weggelegd voor de Italiaanse staat. Dat liet de Italiaanse vicepremier, Luigi Di Maio, donderdag doorschemeren tijdens een ontmoeting met vakbonden uit de luchtvaartsector.

50% Alitalia De Italiaanse schatkist en de spoorwegen kunnen samen een belang van meer dan 50 procent in Alitalia nemen.

'De Italiaanse schatkist en de spoorwegen zouden samen een belang van meer dan 50 procent in Alitalia kunnen nemen', stelde de leider van de Vijfsterrenbeweging. 'De staat zou ruim 15 procent van het kapitaal voor haar rekening kunnen nemen. De participatie van de FS zou een stuk groter zijn.'

Volgens Di Maio, die ook minister van Industrie is in de regering van premier Giuseppe Conte, valt een deelname van de staat aan de redding van Alitalia te verantwoorden. 'Met een tussenkomst van de overheid beschermen we de Italiaanse belangen, de rechten van de werknemers en de jobs', verklaarde hij.

Sterk businessplan

Rome verbindt twee voorwaarden aan de interventie. 'Onze tussenkomst mag niet in strijd zijn met de Europese staatssteunregels. En we stappen alleen in het avontuur als een sterk businessplan op tafel ligt', luidt het.

Om aan die tweede eis te voldoen, kijken de spoorwegen naar easyJet en Delta Air Lines. 'Ze moeten belangrijke industriële partners worden', stelt FS. Samen zouden de Britse en de Amerikaanse maatschappij 40 procent in het nieuwe Alitalia nemen.

Lagekostenmaatschappijen

Alitalia krijgt al jaren klappen. In 2008 was het al eens failliet verklaard. Het bedrijf kwam in zwaar weer terecht door de concurrentie van de lagekostenmaatschappijen en de hst-verbindingen.

Het is al de derde keer in een decennium dat de Italiaanse staat een overnemer voor de Italiaanse luchtvaarttrots zoekt.

De afgelopen 20 jaar heeft Alitalia de Italiaanse belastingbetaler al meer dan 10 miljard euro gekost. Dat is meer dan de marktkapitalisatie van Air France-KLM, Turkish Airlines, Norwegian Air, Finnair en SAS samen.

Politieke impasse

Het is al de derde keer in een decennium dat de Italiaanse staat een overnemer voor de Italiaanse luchtvaarttrots zoekt. De vorige centrumlinkse regering besliste in mei 2017 de onderneming, die toen voor 49 procent in handen was van Etihad Airways, opnieuw onder haar voogdij te plaatsen.

Met een tussenkomst van de overheid beschermen we de Italiaanse belangen, de rechten van de werknemers en de jobs. Luigi Di Maio Italiaanse vicepremier

De demarche kwam er nadat de ruim 12.000 werknemers even tevoren een reddingsplan verworpen hadden dat voorzag in een nieuwe grote ontslagronde. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Alitalia in april vorig jaar al een nieuwe eigenaar zou hebben.

Maar omdat Italië na de parlementsverkiezingen van maart 2018 in een maandenlange politieke impasse belandde, werd de curatele verlengd. Eind oktober vorig jaar vielen drie biedingen in de bus in Rome: een van Delta Air Lines, een van easyJet en een van de Italiaanse spoorwegen.