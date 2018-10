Jaar vol stakingen en acties op Brussels Airport

Een jaar hinder op Brussels Airport

Er was dit jaar al vaker hinder op Brussels Airport. Een overzicht.

Zwaar winterweer

Door zware, winterse omstandigheden werden begin maart meer dan 100 vluchten geannuleerd. Vliegtuigen konden niet opstijgen of landen door de beperkte zichtbaarheid en de gladheid. Passagiers moesten urenlang aanschuiven om hun vlucht om te boeken en klaagden over 'Afrikaanse toestanden'. Honderden mensen overnachtten op de luchthaven.

Technische problemen

De Europese verkeersleider Eurocontrol kampte in april met systeemproblemen. Een tiental vluchten liep vertraging op. In juli was het de beurt aan de luchtverkeersleider Belgocontrol. Door een technisch probleem werd het luchtruim ontruimd. Brussel Airlines moest 12 vluchten schrappen en het duurde uren voor het luchtverkeer weer normaal verliep.

Stiptheidsacties douane

De douane hield stiptheidsacties in juni en oktober om het personeelstekort aan te kaarten. Alle passagiers werden gecontroleerd. Aankomende passagiers liepen meer dan een uur vertraging op.

Stakingen Ryanair

Het personeel van de lagekostenmaatschappij Ryanair staakte het voorbije jaar meerdere keren in verschillende Europese landen. De vakbonden eisten dat de nationale arbeidswetgeving wordt toegepast in de landen waar Ryanair actief is. Nu valt het personeel onder het Ierse arbeidsrecht, dat minder voordelig is. Het personeel eiste ook betere werkomstandigheden. Op Brussels Airport werden tientallen vluchten geschrapt.

Staking bagageafhandelaars

In januari legde het personeel van de bagageafhandelaar Aviapartner voor het eerst spontaan het werk neer. Er heerste al maanden ongenoegen, onder meer over de hoge werkdruk. De staking veroorzaakte behoorlijk wat hinder: vliegtuigen vertrokken zonder bagage en met vertraging. Op 24 oktober brak opnieuw een spontane staking uit. De vakbonden klaagden over onveilig materiaal, onderbezetting, gebrek aan respect en afspraken die niet werden nagekomen. Meer dan 100 vluchten werden geannuleerd.