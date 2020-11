Jan Smets stapt op bij Brussels Airlines

Jan Smets, oud-gouverneur van de Nationale Bank, verlaat de raad van bestuur na Brussels Airlines. Daardoor verstevigt Lufthansa zijn grip op de Belgische dochtermaatschappij.

Jan Smets, de vroegere gouverneur van de Nationale Bank, stopt eind november als covoorzitter en bestuurder van SN Airholding, de koepel boven Brussels Airlines. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij dinsdag in een persbericht.

Smets' afscheid komt er in de nasleep van de deal die de federale regering in juli met de Duitse eigenaar Lufthansa sloot over de redding van Brussels Airlines, dat zwaar getroffen wordt door de coronacrisis. In ruil voor 290 miljoen euro staatssteun kreeg de Belgische staat toen het recht twee nieuwe bestuurders aan te duiden. De regering koos voor twee buitenstaanders: Hans Van Bylen, de vroegere CEO van de Duitse multinational Henkel, en Catherine Vandenborre, de financieel directeur van de netbeheerder Elia.

Duitse meerderheid

In het akkoord legde eigenaar Lufthansa vast dat het ten allen tijde de meerderheid in de raad van bestuur moest behouden. Als Smets zijn zitje in de raad wou behouden, dan moest het orgaan daardoor uitgebreid worden van vijf naar zeven bestuurders (vier Duitsers, de twee nieuwe Belgen en Jan Smets).

Ik heb in mijn carrière gezien dat een kleine, krachtige raad van bestuur beter werkt dan een te grote. Jan Smets Afscheidnemend covoorzitter Brussels Airlines

Smets benadrukt dat hij zelf besliste om de raad van bestuur te verlaten. 'Door de komst van twee nieuwe Belgische bestuurders worden de Belgische belangen meer dan behartigd', zegt hij in een reactie. 'Zij kunnen alle taken perfect vervullen. Als ik gebleven was, was een uitbreiding van de raad van bestuur noodzakelijk geweest. Dat wilde ik niet. Ik heb in mijn carrière gezien dat een kleine, krachtige raad van bestuur beter werkt dan een te grote.'

Belgische invloed

Door het vertrek van Smets verliest België ook het covoorzitterschap bij Brussels Airlines. Voormalig CEO Christina Foerster, een nauwe vertrouwelinge van Lufthansa-CEO Carsten Spohr, blijft over als enige voorzitter van het Belgische luchtvaartbedrijf.

Met commercieel directeur Heike Birlenbach en Jörg Beissel, hoofd corporate controlling, vaardigt Lufthansa nog twee experten af naar Brussels Airlines. De Belgische kant is daarentegen alle luchtvaartexpertise in de raad van bestuur kwijtgespeeld. Etienne Davignon, die al sinds de oprichting van Brussels Airlines betrokken was bij het bedrijf, stopte in september als bestuurder. De graaf had het bij Lufthansa verkorven na een ongelukkig interview over de dreigende herstructurering.