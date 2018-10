Jarenlange rancune ondergraaft sociaal overleg Aviapartner

De directie en de bonden van de bagageafhandelaar bestoken elkaar met deurwaarders en dodelijke zinnetjes. Boven de staking hangt een schaduw van een sinds jaar en dag verziekte sociale sfeer.

De directie van de bagageafhandelaar Aviapartner heeft gisteren de deurwaarder naar Brussels Airport gestuurd. Het bedrijf wilde laten vaststellen dat de vakbonden werkwilligen tegenhielden. Er was zelfs sprake van dat het personeel het Aviapartner-materiaal voor op het tarmac met auto’s geblokkeerd had en er de batterijen en sleutels had uitgehaald. Dat leidde tot woede bij de bonden, die volhielden dat er niet eens stakingspiketten zijn.

De directie liet later weten dat al het materiaal beschikbaar bleek. Maar tegelijk wees ze nog eens op een ‘kleine groep diehards onder de stakers die de boel al jaren verziekt’.

Vuurspuwen

De bonden noch de directie lieten zich tegenhouden door het sociaal overleg om opnieuw de hele dag met vuur naar elkaar te spuwen. Aviapartner-voorzitter Laurent Levaux had zondagavond al zwaar uitgehaald naar de bonden. Hij verweet ze desinformatie te verspreiden, een gebrek aan respect voor de reiziger te tonen, terug te komen op eerder gemaakte afspraken en hem zelfs te pas en te onpas racisme te verwijten.

‘Wij hebben geen lessen in respect te krijgen van meneer Levaux, die zich blijkbaar niet wil verlagen om met ons om de tafel te zitten’, klonk het bij de bonden. Die doen ook erg denigrerend over het vierkoppige directieteam dat om de tafel zit. ‘De hoogste in rang en de man die als enige knopen kan doorhakken, directeur Frankrijk Stephan Denner, zit daar als een koe die naar een voorbijrijdende trein kijkt. Hij kan geen jota Nederlands, wat tot babylonische misverstanden leidt. Hij zit met de blik op oneindig aan tafel.’

De Britse CEO Clive Sauvé-Hopkins was de voorbije dagen ook niet bij de gesprekken. Hij was met vakantie, maar zou intussen op de terugweg zijn naar Brussel.

Bonje met Levaux

Tussen de bonden en de directie - en dan vooral met Levaux - zit het al jaren scheef. De voorzitter, tot 2016 CEO van Aviapartner, zou de bonden al jaren enkel het hoogstnoodzakelijke communiceren. Daarnaast zou hij continu terugkeren op afspraken, onder meer over het premiestelsel dat nu mee de inzet van het conflict is.

Levaux vindt op zijn beurt dat de vakbonden hun belofte niet nakomen en bij elk akkoord nieuwe absurde eisen stellen. De directie wees gisteren op de extra vraag voor een premie van 750 euro voor het duizendtal personeelsleden, terwijl vorige week net een deal over een bonus van 250 euro was gesloten. ‘Om de dag erna een wilde staking te beginnen.’ De bonden: ‘Echt onverstandig van de directie om daarover te communiceren.’

Geen geld

Een belangrijke verklaring voor het aanslepende conflict is dat er geen geld is om een deal te smeren. Ook al beweren de bonden dat ze niet alleen beter betaald willen worden. Ze klagen aan dat het personeel tegen een bodemsalaris superflexibele, lange uren moet kloppen in onveilige omstandigheden.