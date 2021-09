Johan Vanneste stopt als topman van luchthaven Keulen-Bonn

Vanneste zal de luchthaven nog tot 31 december leiden. Daarna stopt hij, om familiale redenen.

De Belgische luchtvaartingenieur Johan Vanneste (61) stopt eind dit jaar als topman van de luchthaven Keulen-Bonn. Dat meldt de luchthaven vrijdag. Het contract van Vanneste liep nog tot april 2026, maar hij stopt vroeger dan verwacht om familiale redenen. Hij is niet van plan bij een ander bedrijf aan de slag te gaan.

Vanneste werd in mei 2018 als crisismanager aangetrokken om de ingeslapen luchthaven Keulen-Bonn te redden. Daarvoor had hij als manager bijna alle sectoren van de luchtvaart doorlopen. Hij werkte voor een fabrikant van vliegtuigonderdelen (Asco), een bagageafhandelaar (Belgavia, nu Aviapartner) en tal van luchtvaartmaatschappijen (Brussels Airlines, het Antwerpse VLM en de vrachtvoerder TNT), vooraleer hij in 2014 topman werd van de luchthaven van Luxemburg.

De luchthaven Keulen-Bonn zei vrijdag zijn vertrek diep te betreuren. 'We begrijpen zijn beweegredenen en wensen hem veel succes met alles wat hij nog onderneemt', klinkt het in een persbericht. 'Johan Vanneste nam de leiding over de luchthaven in een moeilijke periode en leidde ze door de grootste crisis ooit in de luchtvaart.'