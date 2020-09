Juridisch dispuut over ontslag topman Noordzee Helikopters

Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) is sinds 2013 in handen van het Franse investeringsfonds Ardian.

Het investeringsfonds Ardian en Eric Van Hal, de ex-CEO van Noordzee Helikopters (NHV), vechten een juridisch robbertje uit voor de arbitragerechtbank Cepani. Dat vernam De Tijd. De zaak draait om de waardering van de aandelen en van een aandeelhouderslening van Van Hal.

U kent ze wel, de grote helikopters die gebruikt worden bij reddingen op zee of voor het transporteren van arbeiders die op boorplatformen werken. Een van de groepen die in de branche actief is, is het Oostendse NHV, het voormalige Noordzee Helikopters Vlaanderen.

Het helikopterbedrijf werd zeven jaar geleden overgenomen door de Franse private-equityreus Ardian. Die kreeg driekwart van de aandelen in handen. Oprichter en CEO Van Hal heeft het gros van de resterende aandelen in handen. Ook het management bezit enkele stukken.

De eerste jaren na de overname groeide het bedrijf fors, onder meer door de overname van het Noorse Blueway in 2014. NHV werd dubbel zo groot. De resultaten volgden evenwel niet. In 2015 was er dankzij Blueway nog een omzetsprong. Maar de daaropvolgende twee jaar ging NHV door zwaar weer. In 2016 door de crisis in de olie- en gassector - waar het helikopterbedrijf een groot deel van zijn opdrachten haalt - en het jaar erop door een ongeval met een helikopter bij een concurrent. Daardoor moest NHV zijn grootste helikopters (van hetzelfde model) een tijd aan de grond houden.

Ook vorig jaar troffen de dalende olieprijzen het orderboekje van NVH. De inkomsten krompen met 3 procent naar 165 miljoen euro, de brutobedrijfswinst bleef stabiel, maar het bedrijfsverlies vertienvoudigde tot 3,87 miljoen euro.

Kerncijfers NHV (2019) Omzet: 165 miljoen euro. Brutobedrijfswinst (ebitda): 43 miljoen euro. Bedrijfsverlies: 3,87 miljoen euro. Aantal medewerkers: 600. Aandeelhouders (voorlopig): Ardian (75%), oprichter Eric Van Hal en management (25%).

Dé aardverschuiving in 2019 lag evenwel elders. Orichter Van Hal werd begin maart de laan uitgestuurd. Officieel hadden hij en de raad van bestuur 'uiteenlopende visies op de toekomst'. Maar het ontslag verliep niet rimpelloos: Van Hal wist zelfs niet dat NHV een persbericht had uitgestuurd toen De Tijd hem belde voor een reactie.

Arbitrage

Dat ontslag krijgt nu een juridisch staartje. De ex-CEO van NHV staat oog in oog met Ardian voor het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (Cepani). Dat is ook de rechtbank waar Marc Coucke, Waterland en de farmareus Perrigo de degens kruisen over de verkoop van Omega Pharma.

Het dispuut tussen Van Hal en Ardian draait om de waardering van de aandelen van de ex-CEO en van een aandeelhouderslening die hij NHV had verschaft. Ardian oefende bij het vertrek van Van Hal een optie uit om die over te nemen. Voor een te lage prijs vindt Van Hal, die over het dispuut geen commentaar kwijt wil.

Drie arbiters buigen zich over de zaak. Zij proberen een consensus te bereiken. Als dat niet lukt, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. Beroep is niet mogelijk. Een arbitrageprocedure bij Cepani is strikt vertrouwelijk, in tegenstelling tot de doorgaans openbare procedures bij een rechtbank.

Coronacrisis

Ook dit jaar wordt moeilijk voor NHV. Door de coronacrisis zag het in maart, april en mei de inkomsten 'aanzienlijk' dalen. De slechtere prestaties van de afdeling Olie & Gas wordt wel deels gecompenseerd door medische vluchten en vluchten naar windenergieparken.