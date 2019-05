KLM gaat vliegen op oud frituurvet

De totale investering in de fabriek bedraagt circa 260 miljoen euro. KLM draagt ongeveer een derde bij van de kosten voor de plannings- en vergunningsfase, die in totaal zo'n 10 miljoen euro kost.

Synthetische kerosine

De fabriek, die in Delfzijl komt en in 2022 operatief moet zijn, gaat kerosine produceren op basis van oud frituurvet en andere plantaardige restolie uit de industrie. Die worden met groene waterstof verwerkt tot synthetische kerosine.

2 procent

Volgens KLM-topman Pieter Elbers haalde KLM tot nu toe biokerosine uit de Verenigde Staten. 'Maar dat was goed voor een verwaarloosbaar aandeel van ons verbruik. Wat we van deze fabriek gaan afnemen is ongeveer 2 procent van wat we jaarlijks verbruiken.'