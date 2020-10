KLM ontsnapt nipt aan faillissement

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM heeft een akkoord met de vakbonden bereikt over een fors besparingsplan. Dat maakt de weg vrij voor meer dan 3 miljard euro overheidssteun.

KLM staat een stap dichter bij de redding. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM heeft donderdag met de vakbonden van zowel het cabine- en grondpersoneel als de piloten een akkoord bereikt over forse besparingen.

Het akkoord kwam net op tijd. Ten laatste donderdag moest KLM bij de Nederlandse regering een pakket besparingsplannen in te dienen. Het herstelplan was een voorwaarde voor de 3,4 miljard euro aan steun die de overheid in de vorm van leningen en kredietgaranties beloofde aan KLM.