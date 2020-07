KLM schrapt nog eens 1.500 banen

Bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM vallen zo'n 1.500 nieuwe ontslagen. Dat aantal komt boven op de 5.000 vertrekkers, onder meer via een vrijwillige vertrekregeling, werknemers die met pensioen gaan en tijdelijke contracten die worden stopgezet.

De nieuwe ontslaggolf treft alle personeelscategorieën. Dat betekent dat de luchtvaartmaatschappij met de vakbonden voor piloten, cabinepersoneel en grondpersoneel in gesprek moet gaat om over een sociaal plan te onderhandelen. KLM-topman Pieter Elbers wil die gesprekken 'zo snel mogelijk' aanvatten, al beseft hij dat het geen gemakkelijk traject wordt. 'We streven zo veel mogelijk naar het behoud van banen, maar de brute realiteit is dat we helaas wel actie moeten ondernemen.'

De luchtvaartsector heeft harde klappen gekregen door de coronacrisis. Niet alleen is er te veel personeel ten opzichte van de beperkte activiteit, de luchtvaartmaatschappij moet ook kosten terugdringen. 'Dit zijn nog maar de contouren van het plan', zegt de KLM-topman. Eind oktober moet er een uitgewerkt plan liggen, inclusief de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. Dat is een van de voorwaarden van de miljardenlening die KLM van de Nederlandse staat kreeg.

KLM is goed voor zo'n 33.000 voltijdse banen. 'Gezien de hoge mate van onzekerheid' houdt het bedrijf de mogelijkheid open om het aantal arbeidsplaatsen verder te verminderen als het productieniveau verder daalt.

Miljardenverlies

De luchtvaartgroep Air France-KLM slikte over het eerste halfjaar een verlies van 4,4 miljard euro. Het miljardenverlies is te wijten aan de fors teruggevallen passagiersaantallen - een daling van 95,6 procent in het tweede kwartaal -, maar ook aan een afboeking van bijna 600 miljoen euro van Air France-KLM op Airbus A380- en A340-toestellen.

Over het eerste halfjaar halveerden de inkomsten van de luchtvaartgroep tot 6,2 miljard euro. In het tweede kwartaal - een periode waarin vele landen wekenlang in volledige lockdown zaten - kelderden ze zelfs met 83 procent tot 1,2 miljard. Het brutoresultaat (ebitda) kleurde in die periode voor 780 miljoen rood, terwijl het een jaar eerder voor bijna 1,2 miljard euro positief was.

Air France-KLM snoeide fors in de kosten in het tweede kwartaal. De loonkosten halveerden tijdens die periode. De luchtvaartgroep zegt dat ze haar investeringen tot een minimum herleidt en alle niet-essentiële uitgaven zo veel mogelijk beperkt. De raad van bestuur bekijkt pistes om, tegen het voorjaar van 2021, het eigen vermogen te versterken.

Miljardensteun

De Nederlandse regering maakte in juni bekend dat ze KLM te hulp schoot met een steunpakket van 3,4 miljard. Het gaat om 1 miljard euro aan leningen, en 2,4 miljard euro aan garanties op commerciële leningen. In ruil vraagt ze staalharde garanties voor Schiphol als knooppunt voor de maatschappij. KLM zal ook zijn dividend opschorten.