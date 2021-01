KLM schrapt nog eens bijna duizend jobs

KLM-topman Pieter Elbers had eerder al gewaarschuwd dat het beeld voor komende zomer er minder rooskleurig zou uitzien dan verwacht. Eerder werd nog rekening gehouden met een scenario waarbij 80 procent van de vluchten volgens schema zou vliegen, maar dat percentage zal lager zijn.

Concreet gaan er nog eens 800 tot 1.000 jobs uit. Voor de helft gaat het om cabinepersoneel, naast een 100-tal piloten en 400 medewerkers op de grond. De vakbonden hielden al langer hun hart vast, omdat zusterbedrijf Air France de verwachtingen voor dit jaar al neerwaarts had bijgesteld.

De eerste reorganisatie was vorig jaar na de eerste coronagolf onderhandeld. Daarbij hielden de vakbonden en de directie nog rekening met een herstel na de zomer, niet met de strenge maatregelen die nu gelden. De 5.000 vertrekken gebeurden toen grotendeels zonder gedwongen ontslagen.

Corona

'De nieuwe maatregelen zijn wel exemplarisch voor de beperkingen en dynamieken waar we sinds de uitbraak van de pandemie wereldwijd mee te maken hebben', stelde CEO Elbers in een persbericht. Zelfs als onze bemanningen uitgezonderd worden van deze verplichting, is deze extra reductie van arbeidsplaatsen helaas hard nodig.'