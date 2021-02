KLM wil 'toonaangevende touroperator' worden in België

De vraag naar vakanties zal post-corona allicht sneller herstellen dan de vraag naar zakenreizen. Daarom zet KLM in op pakketreizen, ook in België.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM wil naar eigen zeggen een 'toonaangevende touroperator' worden in Nederland, en ook in België. Volgens directeur Harm Kreulen van KLM Nederland zal de toeristische markt waarschijnlijk sneller opkrabbelen uit de coronacrisis dan de markt voor zakenreizen. Vandaar dat hij kansen ziet in het aanbieden van echte vakanties. Dat zegt Kreulen in een gesprek met de website Luchtvaartnieuws.nl.