Kink in de kabel voor redding Lufthansa

Lufthansa bereikte maandag een akkoord met de regering-Merkel over een steunpakket van 9 miljard euro. De Duitse staat geeft het moederbedrijf van Brussels Airlines een krediet van 3 miljard euro. Daarnaast neemt Berlijn een stille participatie van 5,7 miljard euro, waaraan geen stemrechten verbonden zijn. Voor 300 miljoen euro krijgt de regering 20 procent van Lufthansa in handen, wat niet volstaat voor een blokkeringsminderheid.

Brussels Airlines

Federaal minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) eist in ruil zeggenschap in het bedrijf. Om beloftes over de toekomst af te dwingen aast hij op een participatie in Brussels Airlines. Maar het Duitse reddingspakket leidde tot de omgekeerde oplossing: de regering-Merkel geeft geld zonder inspraak. De Belgische wensen stuiten bovendien op Europese weerstand. De Europese Commissie wil dat de overheidsparticipatie tijdelijk is en geen verstorend markteffect heeft.