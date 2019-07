Kort geding tegen luchtverkeersleider Skeyes eindigt met sisser

De ondernemingsrechtbank in Brussel heeft zich onbevoegd verklaard in het kort geding dat Brussels Airport, Brussels Airlines, TUI fly en Swissport hebben aangespannen tegen de luchtverkeersleider Skeyes.

Dit is maar een klein uitstel. De strijd is nog niet gestreden.

De luchtverkeersleider wierp tegen dat dat een onmogelijke eis is en dat de ondernemingsrechtbank niet eens bevoegd is.

De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank in Brussel volgde de redenering van Skeyes, dat stelde dat het geen onderneming is en dat de rechtbank van eerste aanleg dus bevoegd is.

Andere rechter

Volgens Kim Daenen, de woordvoerster van Brussels Airlines, wordt de zaak nu automatisch overgeheveld naar de rechtbank van eerste aanleg en is de juridische strijd dus niet gestreden. 'Het is maar een klein uitstel. Een andere rechter moet zich nu over de zaak buigen. Het is wel nog wachten op een nieuwe pleitdatum.'