Kortrijkse ex-Barco-fabriek alweer verkocht

Hoofdkwartier voor schermen

Met een jaaromzet van 106 miljoen euro is de Kortrijkse fabriek niet onbelangrijk voor het moederbedrijf. Esterline Belgium boekte vorig jaar wel nog een nettoverlies van 14,8 miljoen euro. Volgens het bedrijf is dat volledig te wijten aan eenmalige opstartkosten, een geboekte waardevermindering van goodwill en lopende afschrijvingen.

Vrij onafhankelijk

TransDigm, dat ook gespecialiseerd is in componenten voor vliegtuigen, heeft namelijk geen schermactiviteiten. ‘De schermafdeling van Esterline is voor twee derden Belgisch en wij zijn vrij onafhankelijk. Misschien moeten we gewoon het logo aan de muur hier veranderen’, zegt Timmermans.