L'oeil de Moscou van Lufthansa

Topman Dieter Vranckx haalt bij Brussels Airlines de hakbijl boven. Hij doet precies wat Lufthansa van hem verlangt.

Brussels Airlines schrapt 1.000 van de ruim 4.000 jobs. Voormalig voorzitter Etienne Davignon had in april al eens doodleuk in een interview aangekondigd dat die herstructurering er zat aan te komen. Dat kostte hem volgens ingewijden zijn voorzitterschap. Met de mededeling van de door hem bij Brussels Airlines binnengehaalde topman Dieter Vranckx is het nu officieel.

'Toch is er meer nodig om Brussels Airlines een toekomst te geven en door de coronacrisis te loodsen', voegde de 46-jarige Belgische ex-Sabenien eraan toe. Dat kan alleen met steun van Lufthansa - en die is er volgens hem - en van de Belgische overheid. Met die uitspraak voert de trouwe Lufthansa-soldaat Vranckx - de hoogste Belg bij de Duitse luchtvaartmaatschappij - de druk bij de Belgische overheid op om met 290 miljoen euro steun over de brug te komen. Hij verwoordt perfect wat zijn grote baas, Lufthansa-CEO Carsten Spohr, al weken vraagt.

Exit Gustin

Spohr dropte Vranckx begin 2018 in de raad van bestuur van SN Airholding, de moeder van Brussels Airlines. Hij moest mee 'bekijken' hoe de verlieslatende Belgische luchtvaartmaatschappij kon worden geherstructureerd. Vranckx liet zich niet onbetuigd. Hij was er nog maar pas of hij stemde als bestuurder - samen met vier andere Duitse bestuurders - voor het ontslag van toenmalig Brussels-CEO Bernard Gustin. De vier Belgische bestuurders verloren het pleit. Dat betekende het doodvonnis voor Gustin en zijn financieel directeur Jan de Raeymaeker.

Dieter Vranckx noemt zich een man met kerosine in de aders, een luchtvaartman in hart en nieren.

Enkele maanden later werd Vranckx financieel directeur en vice-CEO van Brussels Airlines. Begin dit jaar volgde hij die andere Lufthansa-getrouwe bij Brussels Airlines, de Duitse Christina Foerster, op als CEO. Vranckx mocht het rebootplan van Brussels Airlines, dat hij nog voor de coronacrisis had uitgetekend en waarbij nu een kwart van de jobs sneuvelt, zelf uitvoeren.

Vranckx noemt zich een man met kerosine in de aders, een luchtvaartman in hart en nieren. Na zijn studies handelsingenieur in Brussel en opleidingen bij verschillende internationale businessschools, werkte hij drie jaar bij Sabena. Toen dat in 2001 failliet ging, stapte hij over naar de nieuwe eigenaar Swissair en dan naar Lufhansa, dat in 2005 Swissair-opvolger Swiss overnam.

Allroundmanager

Bij de Duitse luchtvaartmaatschappij - die hij omschrijft als een van de best gefinancierde luchtvaartgroepen van Europa - was Vranckx internationaal actief. De jongste jaren was hij vanuit Hongkong en Singapore verantwoordelijk voor de Aziatische markt. Vranckx werkte in Basel, Chicago, Hongkong, Mumbai en Zürich.

Dieter Vranckx heeft het perfecte profiel om de go-between te zijn in de onderhandelingen tussen de Belgische overheid en de Duitse Lufthansa-directie over overheidssteun.

Davignon noemt hem een uitstekende mensenmanager. Iemand met goede relaties met de bonden. 'Als echte luchtvaartexpert en allroundmanager is hij de juiste persoon om Brussels Airlines naar een hoger niveau te brengen', zei Davignon toen Vranckx aan boord kwam.