Lagardère schiet zieltogende taxfreeshops op Zaventem te hulp

Het Franse familieconglomeraat Lagardère pompt 25 miljoen euro vers kapitaal in zijn uitbater van taxfreewinkels op Belgische luchthavens. Die beleefde een desastreus coronajaar.

De kapitaalinjectie blijkt uit een melding in het Staatsblad. Van de 25 miljoen euro wordt meteen 19 miljoen gebruikt voor het afdekken van gecumuleerde verliezen in de voorbije twee jaar. De rest is bedoeld om het magere eigen kapitaal van 154.000 euro aan te vullen en een nieuwe start te maken.

Lagardère Travel Retail Belgium is het bedrijf boven 25 winkels op de luchthaven van Zaventem, twee op het vliegveld van Charleroi en een aantal pralinewinkels in onder meer het treinstation Brussel-Zuid.

Het bekendst zijn de winkels op Brussels Airport, zoals de luxe voedingswinkel Epicure, de modevestigingen van Fashion Studio en Luxury Hall en de horlogerie Precious Time. Verder baat Lagardère in Zaventem de winkels van Longchamps en Hugo Boss uit. Het is de belangrijkste winkeluitbater op de luchthaven.

Hellig jaar

Financiële resultaten over 2020 zijn er nog niet. Maar dat het een ronduit hellig jaar voor het bedrijf was, staat vast. Eind 2019 had het 4,3 miljoen euro aan overgedragen verliezen, nu is 19 miljoen nodig om tekorten aan te zuiveren.

Door de coronacrisis lag de burgerluchtvaart bijna driekwart van het jaar stil en bleven de taxfreewinkels dicht of zonder klanten. Halverwege het jaar kondigde Lagardère een stevige sanering aan: 153 van de 550 jobs sneuvelen. Onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie om dat aantal te verminderen losten niets op.

Met die sanering behoorden de luchthavenwinkels van Lagardère tot de zwaarst getroffen bedrijven op Brussels Airport. In totaal gingen op de luchthaven in 2020 zo'n 4.000 jobs verloren, vooral bij Brussels Airlines, de bagageafhandelaar Swissport en de luchthavenuitbater Brussels Airport.

Weinig plezier

Het Franse familieconglomeraat Lagardère heeft vooralsnog weinig plezier beleefd aan de International Duty Free-winkels die het twee jaar geleden overnam van het Frère-imperium NPM.

250 miljoen Euro Lagardere betaalde twee jaar geleden 250 miljoen euro voor de Belgische taxfreeshops.

Het beursgenoteerde Lagardère is wereldwijd actief als uitgever en als uitbater van luchthavenwinkels en zag in 2019 zijn kans schoon, toen NPM na 50 jaar zijn taxfreeshops op de luchthaven van Zaventem in de etalage zette. Lagardère betaalde 250 miljoen euro aan NPM en herdoopte zijn nieuwe dochter in Lagardère Travel Retail Belgium.

Al voor corona - in 2019 - dook dat laatste diep in de rode cijfers. De operationele winst van 3,3 miljoen euro uit 2018 veranderde in 2019 in een operationeel verlies van 7,6 miljoen euro. En toen moest 2020 nog beginnen.