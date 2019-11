Lagere groei dwarsboomt winst van Ryanair niet

Meer passagiers betaalden extra om als eerste aan boord te kunnen of om hun stoel te kunnen kiezen.

De lage ticketprijzen en de problemen met de Boeing-vliegtuigen wegen op de groei van Ryanair. Toch verwacht de vliegmaatschappij een stijgend aantal passagiers en een stijgende winst na belastingen.

Aan het eind van het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar noteert Ryanair een verrassende stijging van de omzet. Door de overcapaciteit in Duitsland en Oostenrijk en de lage vraag in het Verenigd Koninkrijk kampte de Ierse vliegmaatschappij met lage ticketprijzen.

Om dat te compenseren moest Ryanair meer inzetten op de extraatjes naast het ticket alleen. Meer passagiers kozen voor priority boarding (waarbij je meer betaalt om als eerste aan boord te kunnen) of betaalden extra om hun stoel te kunnen kiezen.

86 miljoen Passagiers In 2019 kon Ryanair al 86 miljoen reigers aantrekken. Dat is 11 procent meer dan vorig jaar.

Dat had geen invloed op de cijfers, integendeel. Ryanair trok in 2019 meer klanten aan: 86 miljoen, een stijging van 11 procent. Bovendien steeg de omzet per passagier met 1 procent. De totale omzet kwam neer op 5,39 miljard euro, 11 procent meer dan vorig jaar.

Boeing

De resultaten zijn beter dan verwacht volgens analisten, maar Ryanair wil voorzichtig blijven en 'het onbetrouwbare optimisme van sommige concurrenten' vermijden. De groep merkt wel degelijk een daling van de groei op. Een grote oorzaak daarvan zijn de problemen bij de vliegtuigbouwer Boeing, die de 737 MAX-toestellen aan de grond moest houden na twee crashes. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer dat vliegverbod wordt opgeheven.

Schermvullende weergave Door twee crashes is Boeing genoodzaakt zijn 737 MAX-toestellen aan de grond te houden. Zo lopen de leveringen voor Ryanair vertraging op. ©AFP

Daarom moest Boeing herhaaldelijk leveringen uitstellen, waardoor de MAX-vliegtuigen pas in maart of april 2020 bij Ryanair zouden raken. Ryanair verwacht nu 20 MAX-200-toestellen voor de zomer, in plaats van de eerder aangekondigde 58. De vliegmaatschappij wijst erop dat het risico op verdere vertraging oploopt. Daardoor schroeft het de groeiprognose voor het zomerseizoen terug van 7 naar 3 procent.

Beter tariefklimaat

Toch durft Ryanair zich positief uit te laten over de toekomst, zij het voorzichtig. Het bedrijf ziet een verbetering in het tariefklimaat, maar blijft waakzaam voor schommelende prijzen en de gevolgen van de brexit. De maatschappij verwacht een stijging van het passagiersvervoer met 8 procent tot 153 miljoen en een groei van de omzet per reiziger met 2 à 3 procent.