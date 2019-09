Langverwacht sociaal akkoord bij Skeyes goedgekeurd

Het paritair comité bij Skeyes heeft een akkoord bereikt over het erg delicate thema van de planning van de luchtverkeersleiders. Dat kan leiden tot het einde van de maandenlange sociale onrust.

