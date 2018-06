Londense luchthaven Heathrow mag uitbreiden

De uitbreiding van Heathrow is al jarenlang een omstreden dossier in het Verenigd Koninkrijk. Omwonenden en milieugroeperingen vrezen voor geluidsoverlast en de luchtkwaliteit.

Het Britse parlement heeft maandag de uitbreiding met een grote meerderheid goedgekeurd. Aan de goedkeuring ging een hitsig debat vooraf. Ook in de meerderheid kantten een aantal leden van het Lagerhuis zich tegen de door de regering aangebrachte uitbreiding. Met name Greg Hands, die vorige donderdag opstapte als minister van Handel en Investeringen uit ongenoegen met de expansie van Heathrow, pleitte voor een tegenstem.

Vanuit de oppositie kwam dan weer de vraag 'Waar is Boris?', een sneer naar minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, die in Afghanistan is voor een in allerijl georganiseerd bezoek. Volgens tegenstanders wil de hoogste diplomaat, eveneens een tegenstander van een derde start- en landingsbaan op de Londense luchthaven, zijn verantwoordelijkheid ontlopen. De uitbreiding van de luchthaven was een van zijn campagnepunten in de verkiezingen.