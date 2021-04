Luchthaven Charleroi krijgt steunpakket van 40 miljoen euro

De luchthaven van Charleroi, officieel Brussels South Charleroi Airport (BSCA) hapt al een tijd naar financiële ademruimte. De pandemie heeft hard toegeslagen in de sector. Door de reisbeperkingen is het aantal vluchten fors teruggevallen. Dat vertaalt zich naar de resultaten van de luchthavenautoriteit.

'Een catastrofale situatie', noemt Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) het financiële plaatje. De luchthaven leed vorig jaar een verlies van ruim 22,3 miljoen euro, hoewel 22 miljoen euro aan kosten werd bespaard, lichtte de bevoegde Waalse minister Jean-Luc Crucke (MR) donderdag toe in het Waals Parlement. Om de luchthaven overeind te houden en de crisis te laten overleven is, zoals eerder bekend raakte, 40 miljoen euro nodig.

Meer zeggenschap

Dat is opmerkelijk, want een paar jaar geleden waren de Italianen van plan uit BSCA te stappen uit onvrede met het beleid van het Waals Gewest. Dat controleert 72 procent van de luchthaven. Toen Save in 2009 in het kapitaal van de luchthaven van Charleroi stapte, was het de bedoeling BSCA op termijn te privatiseren. De Italianen zouden de grootste aandeelhouder worden. Maar dat plan leek een stille dood te sterven.