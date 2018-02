Luchthaven London City maandag gesloten

London City Airport blijft maandag uit voorzorg gesloten nadat een bom uit de Tweede Wereldoorlog was gevonden in een nabijgelegen dok. Dat heeft gevolgen voor wie vanuit Antwerpen wil vliegen.

De luchthaven is sinds zondagavond dicht. De bom werd zondag om 5 uur lokale tijd (6 uur Belgische tijd) gevonden tijdens werken in het King George V Dock, dat in het verlengde ligt van de enige landingsbaan van de luchthaven in Oost-Londen.